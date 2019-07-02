Шеффілд Юнайтед переглядає вихованця МЮ – він виріс із Лінгардом, був талановитішим за Погба й отримав останній шанс

Півзахисник Рейвел Моррісон тренується разом із новачком англійської Прем'єр-ліги Шеффілд Юнайтед. Свого часу він вважався найбільшим талантом Манчестер Юнайтед.

26-річний хавбек і ще кілька гравців прибули до "клинків" на перегляд. Про це повідомив офіційний твіттер Шеффілд Юнайтед.

"Це найгірша травма, яку бачив за 30 років кар’єри". Нищівний підкат зруйнував життя талановитішого, ніж Гіггз і Бекхем

Моррісон зараз перебуває без клубу, покинувши Естерсунд після всього 6-ти матчів у футболці шведського клубу. До цього він так і не зміг стати своїм у мексиканському Атласі, Квінз Парк Рейнджерс, Лаціо, Кардіффі, Бірмінгем Сіті та Вест Хемі.

"Подивимося, які наслідки це матиме. Це може серйозно допомогти нам обом", – заявив наставник новачка АПЛ Кріс Вайлдер.

Майже 10 років тому в академії Манчестер Юнайтед знову зібралося сильне покоління, яке мало б невдовзі стати фундаментом нової команди, першої в еру після Фергюсона. Там були Джессі Лінгард і Поль Погба, та найбільшим талантом вважався саме Моррісон. У нього вірив сам сер Алекс і відверто казав зірковим ветеранам Скоулзу та Гіггзу, що Рейвел – найкращий юніор, якого йому довелося бачити в житті. Та вчасно стати професіоналом він так і не зумів...

"На жаль, є прикладі гравців, які мають задатки, схожі до Раяна Гіггза та Кріштіану Роналду, але, незважаючи на величезний талант, вони недостатньо емоційно або психологічно сильні для того, щоб побороти своїх внутрішніх демонів. Рейвел Моррісон може бути одним із найприкріших прикладів. Він був талановитішим за кожного хлопця, якого ми коли-небудь підписували. Але він продовжував вляпуватися у неприємності. Було дуже боляче продавати його до Вест Хема в січні 2012-го – він міг стати фантастичним гравцем. Але впродовж кількох років проблеми поза полем лише накопичувалися, і в нас не залишилося вибору, окрім як перерізати пуповину", – зізнався сер Алекс у своїй автобіографії.

У кожному наступному клубі Моррісон періодично демонстрував, що справді є діамантом. Однак, він часто конфліктував із тренерами та наче магніт притягував нові проблеми. Зараз йому 26, і якщо він залишиться у Шеффілді, то це може бути останній для хавбека шанс позбутися ярлика неймовірного таланта, який так і не подорослішав.

"Ми сховали шампанське у туалеті". Алекс Фергюсон керував пабами і воював з агентами та пресою – як стати чемпіоном