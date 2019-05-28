Астон Вілла вийшла в АПЛ – капітан команди грав у знищених бутсах, яких не носять навіть у селі

Астон Вілла стала останнім новачком АПЛ 2019/20, обігравши у фіналі плей-офф Дербі Каунті. Капітан команди Джек Гріліш відіграв вирішальний поєдинок сезону в оригінальних бутсах.

Визначився склад учасників АПЛ сезону 2019/20. До Норвіча та Шеффілд Юнайтед, які раніше забронювали собі підвищення у класі, приєдналась Астон Вілла. Підопічні Діна Сміта, якому допомагає легенда Челсі Джон Террі, у фіналі плей-офф за вихід у Прем'єр-лігу обіграли Дербі Каунті та стали останнім новачком найпрестижнішого англійського дивізіону.

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Втім, не меншу увагу за тріумф Астон Вілли (до слова, переможця Кубка чемпіонів 1981/82) привернув лідер команди Джек Гріліш. Навіть не стільки він, скільки його бутси. В той час, коли деякі гравці змінюють взуття двічі за матч, Гріліш грає в одній і тій же парі вже у 15-ти поєдинках поспіль, починаючи з березня. За словами 23-річного хавбека, ці бутси фартові для нього.

"Я повернувся на поле після пошкодження – бутси були у чудовому стані. Я добре грав, забивав та асистував партнерам. Вирішив, що ці бутси приносять мені удачу, тому не змінюю їх. Звісно, у них же і вийшов на вирішальний матч сезону", – цитує капітана "вілланів" Sky Sports.

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У фіналі плей-офф проти Дербі Каунті, який очолює Френк Лемпард, бутси Гріліша вже ледве тримались. Ймовірно, це був останній матч фартового для гравця взуття. Такі "вбиті" бутси важко зустріти навіть у матчах на першість району.

До слова, у останніх 13-ти матчах сезону Астон Вілла виграла 10 разів поспіль, а також одного разу зіграла внічию та двічі програла.