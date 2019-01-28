Стопами Клоппа, який зачарував Альбіон. Як Борусія Д постачає тренерів англійським клубам

Дортмундська Борусія продовжує готувати фахівців для англійського футболу. 3-й поспіль коуч другої команди BVB поїхав підкорювати Британію.

Розпочалося все з Юргена Клоппа. Він у жовтні 2015-го очолив Ліверпуль і завоював Англію навіть без титулів. На полі – яскравим стилем гри, на прес-конференціях – своєю безпосередністю. Власник Хаддерсфілда Дін Хойл настільки зачарувався німецьким генієм, що вже через місяць захотів побудувати в себе міні-Ліверпуль.

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Для цього Хойл запросив на тренерський місток команди найкращого друга Клоппа – Давіда Вагнера, який на той момент очолював другу команду дортмундської Борусії. Він став першим наставником в історії клубу не з Британії. І хоча Вагнер не копіював у Хаддерсфілді футбол мерсисайдців, власник залишився задоволений своїм рішенням. За півтора року в Чемпіоншипі коуч врятував "тер'єрів" від вильоту в третій дивізіон і вперше вивів у Прем'єр-лігу. А згодом несподівано ще й зберіг прописку в еліті.

У цьому сезоні у Вагнера результати пішли жахливі – 11 очок після 22 турів АПЛ і останнє місце в таблиці. Давід у середині січня за згодою сторін розірвав контракт з Хаддерсфілдом. І що зробив Дін Хойл? Звичайно ж, запросив тренера Борусії II. На "гарячому" місці з 2017-го працював Ян Зіверт.

З першого погляду можна подумати, що Хойл банально не ломав собі голову та вирішив піти протоптаною стежкою. Однак є деталі, які переконують, що власник "тер'єрів" давно підготував цей запасний варіант. Він зізнався, що контактував з тренером ще 2 роки тому, коли той працював асистентом у Бохумі.

36-річний Зіверт на початку кар'єри будував гру з активним пресингом на засадах Клоппа. З огляду на тактичні ідеї, він значно більше схожий на Юргена, чим Вагнер (хоча й менш емоційний за обох). Щоправда, цього сезону Борусія U-23 Зіверта грала у менш різкий і більш комбінаційний футбол – він дещо змінив свій підхід. Результати були не ідеальні, але традиційне місце в топ-5 західної Регіональліги команда має.

Запрошувати тренера без будь-яких успіхів (звільнили з Рот-Вайсс Ессена через незадовільні результати) з 4-го німецького дивізіону в клуб АПЛ нібито смішно. До того ж, Зіверт став другим наймолодшим наставником в англійських професіональних дивізіонах. Але тут справа у системі. Він чудово знає принципи роботи Клоппа та знайомий з сильними сторонами футболістів нинішнього Хаддерсфілда, яких збирав Давід Вагнер.

Зіверт прекрасно працює з молоддю – зокрема допоміг Джейдону Санчо адаптуватися в Борусії. "Він мусив призвичаїтися до німецького футболу. Думаю, Джейдон навчився дечому в моїй команді, а наступного сезону вистрелив у Бундеслізі", – розповідає Зіверт.

Відомий експерт, автор книги про Клоппа Рафаель Хонігштайн пояснює, чому німецькі тренери приваблюють англійські клуби: "Вони звикли працювати в структурі, де він них вимагається максимальний результат з наявним підбором виконавців. Іхнє завдання – якнайкраще розкрити своїх футболістів. Вони не приходять на свою презентацію зі списком трансферів".

Можна справедливо парирувати, що Клопп і два тренери для Хаддерсфілда – це ще не система. Однак згадайте, де зараз працює коуч Борусії II періоду 2015-2017 (між Вагнером і Зівертом). Даніель Фарке очолює Норвіч у Чемпіоншипі. І тренує "канарок" успішно – у цьому сезоні претендує на вихід у Прем'єр-лігу. Поточне друге місце з 3 очками відставання від лідера Лідса Марсело Б'єлси.

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Вагнер і Фарке перший англійський сезон використовували для перебудови команди під себе, ставили свій футбол, після чого з'являвся результат. У Зіверта такої розкоші немає – рятувати Хаддерсфілд від вильоту треба терміново. 10-матчева серія в АПЛ без перемог, 10 очок до рятівного 17-го місця. Однак, якщо трапиться диво, в яке не вірить, судячи з коментарів, сам Ян, то наступного сезону в АПЛ може бути 3 екс-тренери Дортмунда.

До речі, в англійській еліті є ще один продукт німецької системи – австрієць Ральф Хазенхюттль реанімує Саутгемптон. А в 3-му дивізіоні лише один тренер не з Британії та Ірландії – німець Даніель Штендель з Барнслі.