Шахтар продовжує утримувати Динамо на відстані чотирьох очок у турнірній таблиці УПЛ. "Гірники" без особливих проблем поклали на лопатки ЛНЗ (3:0), відповівши на вольову перемогу киян над СК Дніпро-1 (2:1). Після матчу в Дніпрі було багато питань щодо суддівства та ефективності VAR.

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26 тур не минув і без надуманого скандалу. Після відбуття двоматчевої дискваліфікації у складі "гірників" на полі з’явився Олександр Зубков, який пропускав два поєдинки поспіль проти Зорі. Чимало пабліків помітили у цьому порушення регламенту, мовляв, поєдинок 10-го туру проти луганців не мав би зараховуватися на баланс Зубкова і узагалі за його появу на полі проти ЛНЗ вартувало б зарахувати Шахтарю технічну поразку. Чому до донеччан не було претензій та відповіді на інші питання – у новому випуску на YouTube-каналі Футбол 24.