Олександрія явно хотіла помститися за побиття 1:5 у першому колі. Підопічні Ротаня відразу кинулись на ворота Варакути і створили кілька моментів. Кіпер Чорноморця встояв, а партнери забили з першого нормального виходу на чужу половину. Брагару отримав чудову передачу з глибини, накрутив захисників і пробив. Шевченко парирував, але прямо на ногу Бойчуку – 1:0.

Верес розгромив Оболонь і очолив групу аутсайдерів УПЛ – промахи по порожніх воротах не стали проблемою

Незабаром становище гостей стало катастрофічним. Кампуш відверто штовхнув Штогріна, який вибігав на рандеву з кіпером – пенальті. Після перегляду повтору Денис Шурман ще й вилучив легіонера Олександрії, хоча спочатку показав лише жовту. Путря з 11 метрів подвоїв перевагу Чорноморця.

Команда Ротаня розвалилася остаточно, ризикуючи отримати ще один погром. Господарі заходили до карного майданчика Шевченка, наче до себе додому. Бадібанга прострілив на дальню стійку – ніхто не накрив ні Штогріна, ні Єрмакова, який з кількох сантиметрів заніс м'яч у ворота. Андрій навіть образився на партнера, бо вірив, що круглий і без втручання мав закотитися у ворота.

Надію на камбек Олександрії подарував Максим Брагару, якого влітку чекають в Динамо. У компенсований час півфіналіст молодіжного Євро на своїй половині вигадав поперечну передачу, за яку дитячі тренери відразу дають поза вуха. Шулянський м'яч перехопив та зробив рахунок 3:1.

В дебюті другої половини Брагару обрізався ще раз, і Бєляєв скоротив відставання до мінімуму. Лідер Чорноморця ще й міг вилучитись, але Шурман не дав йому другу жовту. "Моряки" змогли заспокоїтись та більше не припускались таких грубих помилок.

Перемога дозволила команді Григорчука закріпитися на восьмій сходинці – виліт не загрожує, але і єврокубки не світять. Олександрія зазнала першої "футбольної" поразки у 2024 році (невдачу імені Івана Калюжного з Шахтарем присудили в кабінетах). Хлопці Ротаня також не мають особливих амбіцій, хоча їм для спокою краще здобути ще кілька перемог.

"Ми, одесити, у морі не купаємося": ветеран у 25, плакав після гола Динамо, займається трейдингом – сенсація сезону УПЛ