Список клубів, які не здатні стартувати у чемпіонаті України, продовжує зростати.

Поділля не зіграє у новому сезоні Першої ліги. Керівництво клубу вже надіслало офіційний лист в ПФЛ, повідомляє хмельницьке видання ye.ua.

Один з лідерів Першої ліги може відмовитись від участі у новому сезоні

З тексту листа очевидно, що Поділля не зникне, але повноцінно функціонувати буде лише академія. Водночас хмельницький клуб просить зберегти за собою місце в Першій лізі на сезон 2023/24. До слова, таку опцію раніше отримали два клуби УПЛ – Десна та Маріуполь.

Нагадаємо, через неможливість гарантувати безпечний тренувальний і змагальний процес на території Сумської області не братимуть участі у майбутній першості друголігова Вікторія і першоліговий Альянс.

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