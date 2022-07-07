Подолье не сыграет в новом сезоне Первой лиги. Руководство клуба уже направило официальное письмо в ПФЛ, сообщает хмельницкое издание ye.ua.

Один из лидеров Первой лиги может отказаться от участия в новом сезоне

Из текста письма очевидно, что Подолье не исчезнет, ​​но полноценно будет работать только академия. В то же время, хмельницкий клуб просит сохранить за собой место в Первой лиге на сезон 2023/24. К слову, такую ​​опцию ранее получили два клуба УПЛ – Десна и Мариуполь.

Напомним, из-за невозможности гарантировать безопасный тренировочный и соревновательный процесс на территории Сумской области не будут участвовать в будущем первенстве второлиговая Виктория и перволиговый Альянс.

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