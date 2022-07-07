Еще один клуб Первой лиги не сыграет в новом сезоне, надеясь на сценарий для Десны и Мариуполя
Список клубов, не способных стартовать в чемпионате Украины, продолжает расти.
Подолье не сыграет в новом сезоне Первой лиги. Руководство клуба уже направило официальное письмо в ПФЛ, сообщает хмельницкое издание ye.ua.
Один из лидеров Первой лиги может отказаться от участия в новом сезоне
Из текста письма очевидно, что Подолье не исчезнет, но полноценно будет работать только академия. В то же время, хмельницкий клуб просит сохранить за собой место в Первой лиге на сезон 2023/24. К слову, такую опцию ранее получили два клуба УПЛ – Десна и Мариуполь.
Напомним, из-за невозможности гарантировать безопасный тренировочный и соревновательный процесс на территории Сумской области не будут участвовать в будущем первенстве второлиговая Виктория и перволиговый Альянс.
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