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Шейк Дукуре зламав ногу під час боротьби з Каземіро, який симулював

19:54 317 Читать на русском
Шейк Дукуре зламав ногу під час боротьби з Каземіро, який симулював
Фол Дукуре на Каземіро / соцмережі

Півзахисник Леванте Шейк Дукуре зазнав перелому лівого коліна, коли вів боротьбу Каземіро в матчі 25 туру Ла Ліги.

Шейк Дукуре зламав ліву ногу, коли боровся з півзахисником Реала Каземіро та привіз пенальті у власні ворота, яке реалізував Гарет Бейл. Щоправда, бразилець симулював.

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Сьогоднішнє медобстеження підтвердило проблеми з лівою ногою, передає Marca. Термін відновлення наразі невідомий.

Реал здобув перемогу завдяки двом пенальті і набрав 48 очок, займаючи 3 сходинку в турнірній таблиці Ла Ліги. Тепер підопічні Сантьяго Соларі готуються до двох поспіль протистоянь з Барселоною.

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Леванте - Реал Мадрид: Неділя 24 лютого 2019

Леванте
Матч завершено
1 : 2
Реал Мадрид
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Іспанія Каземіро Каземіро Леванте Леванте Реал Мадрид Реал Мадрид Шейк Дукуре Шейк Дукуре Леванте - Реал Мадрид
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