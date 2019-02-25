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Шейк Дукуре сломал ногу во время борьбы с Каземиро, который симулировал

19:54 90 Читати українською
Шейк Дукуре сломал ногу во время борьбы с Каземиро, который симулировал
Фол Дукуре на Каземиро / соцсети

Полузащитник Леванте Шейк Дукуре получил перелом левого колена, когда вел борьбу Каземиро в матче 25 тура Ла Лиги.

Шейк Дукуре сломал левую ногу, когда боролся с полузащитником Реала Каземиро и привез пенальти в свои ворота, который реализовал Гарет Бейл. Правда, бразилец симулировал.

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Сегодняшнее медобследование подтвердило проблемы с левой ногой, передает Marca. Срок восстановления пока неизвестен.

Реал одержал победу благодаря двум пенальти и набрал 48 очков, занимая 3 место в турнирной таблице Ла Лиги. Теперь подопечные Сантьяго Солари готовятся к двум подряд противостояниям с Барселоной.

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Леванте - Реал Мадрид: Воскресенье 24 февраля 2019

Леванте
Матч окончен
1 : 2
Реал Мадрид
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Теги
Испания Каземиро Каземиро Леванте Леванте Реал Мадрид Реал Мадрид Шейк Дукуре Шейк Дукуре Леванте - Реал Мадрид
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