Шейк Дукуре сломал ногу во время борьбы с Каземиро, который симулировал

Полузащитник Леванте Шейк Дукуре получил перелом левого колена, когда вел борьбу Каземиро в матче 25 тура Ла Лиги.

Шейк Дукуре сломал левую ногу, когда боролся с полузащитником Реала Каземиро и привез пенальти в свои ворота, который реализовал Гарет Бейл. Правда, бразилец симулировал.

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Сегодняшнее медобследование подтвердило проблемы с левой ногой, передает Marca. Срок восстановления пока неизвестен.

Реал одержал победу благодаря двум пенальти и набрал 48 очков, занимая 3 место в турнирной таблице Ла Лиги. Теперь подопечные Сантьяго Солари готовятся к двум подряд противостояниям с Барселоной.

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