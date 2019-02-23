Шевчук: Знову втрутилися сторонні люди, які завадили нам перемогти, а потім дзвонитимуть мені та вибачатимуться

Наставник Олімпіка В'ячеслав Шевчук поділився враженнями від матчу проти Маріуполя, в якому Олімпік поступився з рахунком 1:2. Маріуполь двічі відзначився з пенальті.

"Ми повністю переграли Маріуполь у першому таймі, могли вигравати 3:0. Але Худжамов, якого я вважаю найкращим голкіпером в УПЛ на даний момент та граючим тренером, "витягнув" у тих моментах.

Маріуполь у скандальному матчі переміг Олімпік завдяки двом голам з пенальті

А потім знову втрутилися сторонні люди, через яких ми втратили перемогу. Два незрозумілих пенальті у наші ворота. На зборах якийсь арбітр підходить, я не знаю як його звати, та й не хочу знати, і каже: "Вибачте, що "вбив" вас у матчі з Шахтарем". Так само інші дзвонять і вибачаються. Для чого мені це? Нехай судять те, що є. Я вважаю, що пора вже карати за неправильні рішення.

Маріуполь не здивував і нічого не створив, лише кілька контратак. Ми контролювали хід матчу.

В подальшому будемо працювати над реалізацією, щоб інші сили не могли забрати в нас перемогу", – сказав Шевчук в ефірі програми "Тур онлайн" на телеканалі "Футбол 2".