Шевчук: Опять вмешались посторонние люди, которые помешали нам победить, а потом будут звонить мне и извиняться

Наставник Олимпика Вячеслав Шевчук поделился впечатлениями от матча против Мариуполя, в котором Олимпик уступил со счетом 1:2. Мариуполь дважды отличился с пенальти.

"Мы полностью переиграли Мариуполь в первом тайме, могли выигрывать 3:0. Но Худжамов, которого я считаю лучшим голкипером в УПЛ на данный момент и играющим тренером, "вытащил" в тех моментах.

Мариуполь в скандальном матче победил Олимпик благодаря двум голам с пенальти

А потом снова вмешались посторонние люди, из-за которых мы упустили победу. Два непонятных пенальти в наши ворота. На сборах какой-то арбитр подходит, я не знаю как его зовут, и не хочу знать, и говорит: "Простите, что "убил" вас в матче с Шахтером". Так же другие звонят и извиняются. Для чего мне это? Пусть судят то, что есть. Я считаю, что пора уже наказывать за неправильные решения.

Мариуполь не удивил и ничего не создал, только несколько контратак. Мы контролировали ход матча.

В дальнейшем будем работать над реализацией, чтобы другие силы не могли забрать у нас победу", – сказал Шевчук в эфире программы "Тур онлайн" на телеканале "Футбол 2".