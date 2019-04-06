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Шевчук: Зараз у Олімпіка складний період, потрібна перемога

10:50 62 Читать на русском
Шевчук: Зараз у Олімпіка складний період, потрібна перемога
В'ячеслав Шевчук / Фото ФК Олімпік

Головний тренер Олімпіка В'ячеслав Шевчук розповів, як команді вийти з кризи.

 

"Що мене найбільше турбує? Потрібні перемоги. Це найважливіше. Потрібні забиті м'ячі і перемога, для нас це дуже важливо.

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Чи спілкувались з командою та президентом під час міжнародної паузи? В принципі, ми завжди на зв'язку. У нас близький контакт і з гравцями, і з президентом. Ми завжди всі разом йдемо до однієї мети. У нас одні завдання.

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Зараз момент складний, тому що ніяк не можемо виграти. Потрібна перемога, тому ми повинні підійти до гри проти Десни сконцентрованими", – сказав Шевчук в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Теги
Олімпік Олімпік В'ячеслав Шевчук В'ячеслав Шевчук Олімпік - Десна
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