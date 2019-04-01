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"Ми намагаємось грати не як половина команд України", – Сондей розповів про філософію Шевчука

14:55 1 Читать на русском
"Ми намагаємось грати не як половина команд України", – Сондей розповів про філософію Шевчука
Іван Сондей / ФК Олімпік

Півзахисник Олімпіка Іван Сондей прокоментував філософію головного тренера В'ячеслава Шевчука та поділився очікуваннями від матчу 1 туру нижньої шістки УПЛ проти Десни.

"Я вже відновився після травми, вийшов на 25 хвилин у товариському матчі проти Шахтаря, і сподіваюся, що в матчі з Десною вже з'явлюся на полі. Поступово повертаю колишні кондиції.

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До останнього Десна претендувала на місце в першій шістці, але за деякими обставинами опинилась в нижній сітці чемпіонату. З цією командою, я думаю, буде дуже хороша і важка гра. Але ми налаштовуємося тільки на перемогу.

Ми на тренуваннях і в матчі з Шахтарем намагалися грати в комбінаційний футбол – через короткий пас, не бити вперед, як у нас грає половина команд в Україні. Ми і далі будемо намагатися грати в атакувальний і видовищний футбол, щоб якомога більше глядачів ходило на наші матчі", – цитує Сондея офіційний сайт Олімпіка.

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Теги
Олімпік Олімпік Іван Сондей Іван Сондей В'ячеслав Шевчук В'ячеслав Шевчук
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