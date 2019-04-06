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Шевчук: Сейчас в Олимпика сложный период, нужна победа

10:50 7 Читати українською
Шевчук: Сейчас в Олимпика сложный период, нужна победа
Вячеслав Шевчук / Фото ФК Олимпик

Главный тренер Олимпика Вячеслав Шевчук рассказал, как команде выйти из кризиса.

 

"Что меня больше всего беспокоит? Нужны победы. Это самое важное. Нужны забитые мячи и победа, для нас это очень важно.

Шевчук: У Десны подобрана большая группа из опытных игроков

Общались ли с командой и президентом во время международной паузы? В принципе, мы всегда на связи. У нас близкий контакт и с игроками, и с президентом. Мы всегда все вместе идем к одной цели. У нас одни задачи.

"Мы стараемся играть не так, как половина команд Украины", – Сондей рассказал о философии Шевчука

Сейчас момент сложный, потому что никак не можем выиграть. Нужна победа, поэтому мы должны подойти к игре против Десны сконцентрированными", – сказал Шевчук в эфире телеканала "Футбол 1".

Теги
Олимпик Олимпик Вячеслав Шевчук Вячеслав Шевчук Олимпик - Десна
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