Львів розписав результативну нічию з Олімпіком

Матч 15-го туру між Львовом та Олімпіком переможця не виявив.

Перший тайм був рівним та динамічним, але дещо скупим на якісні моменти. Більш активним був Львів, який міг вийти уперед вже на 4-й хвилині після удару головою Борзенка – м'яч пройшов вище воріт. Господарі класно рухались та високо пресингували, хоча на 19-й Сарнавському довелося рятувати, відбиваючи непросте замикання Нємчанінова з кількох метрів. І, все ж, активність "містян" дала про себе знати: на 27-й хвилині Жуліо Сезар вирішив пробити з дистанції та влучив у Тейлора, який уникнув офсайду, вийшов віч-на-віч та переграв Махновського – 1:0. Наприкінці тайму Вакуленко міг відіграти цей м'яч, однак він не встиг до нього після скидки на край штрафного.

Другий тайм також почався з тиску на ворота гостей. На 50-й хвилині Жуліо Сезар мав шанс подвоїти перевагу Львова, увірваввшись у карний майданчик та пробивши – Махновський врятував донеччан. Втім, Олімпік зміг вирівняти матч і несподівано відігрався на 63-й хвилині, коли Шиндер замкнув простріл Нємчанінова. Вирвати перемогу обидві команди могли на останніх хвилинах: на 82-й після удару Балашова була підозра на гру рукою в штрафному, на 84-й Сезар пробив неточно, а на 86-й Жонатан ледь не зрізав м'яч у власні ворота. Найбільш гострий епізод стався на 88-й, коли Тейшейра потужно вистрілив з дальньої відстані – Сарнавський витягнувся у струнку та парирував удар. Це був останній момент у грі; фінальний свисток зафіксував результативну нічию – 1:1.

Таким чином, Олімпік набрав шістнадцять очок та залишився на десятій сходинці в турнірній таблиці, в той час як Львів піднявся на три позиції вище. Підопічні Юрія Бакалова мають у своєму активі вісімнадцять очок. Втім, конкуренти обох команд свої матчі ще не зіграли.

Чемпіонат України 2018/2019, 15-й тур

Львів – Олімпік – 1:1

Голи: Тейлор, 27 – Шиндер, 63