Гравці Вереса отримали непоганий бонус за перемогу над Металістом 1925 – новий спортивний директор клубу В'ячеслав Шевчук виділив 10 тисяч доларів з власної кишені, повідомляє Footboom.

Шевчук офіційно призначений спортивним директором Вереса

Капітан команди Богдан Когут отримав фінансовий бонус на ранковому тренуванні, а сума, скоріш за все, має бути розділена між усіма гравцями. Також вони отримають і преміальні, прописані у контрактах.

До слова, Верес завдяки перемозі над Металістом 1925 піднявся на 7 сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 22 очки.

Верес впевнено переміг Металіст 1925, піднявшись на сьому позицію в УПЛ