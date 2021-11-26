Игроки Вереса получили неплохой бонус за победу над Металлистом 1925 – новый спортивный директор клуба Вячеслав Шевчук выделил 10 тысяч долларов из собственного кармана, сообщает Footboom.

Шевчук официально назначен спортивным директором Вереса

Капитан команды Богдан Когут получил финансовый бонус на утренней тренировке, а сумма, скорее всего, должна быть разделена между всеми игроками. Также они получат премиальные, прописанные в контрактах.

К слову, Верес благодаря победе над Металлистом 1925 года поднялся на 7 строчку в турнирной таблице, имея в активе 22 очка.

Верес уверенно победил Металлист 1925, поднявшись на седьмую позицию в УПЛ