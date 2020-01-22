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Шевчук виділив кількох гравців, які можуть замінити Бєсєдіна і Яремчука у збірній України

14:48 1716 Читать на русском
Шевчук виділив кількох гравців, які можуть замінити Бєсєдіна і Яремчука у збірній України
Андрій Шевченкоо / Сайт УАФ

Колишній захисник збірної України В'ячеслав Шевчук назвав кандидатів на проблемну позицію центрфорварда у команді Андрія Шевченка.

"Так, є Мораєс. Якщо в Шахтарі він добре адаптований, то в збірній є деякі складнощі. Але зі своїм досвідом він однозначно може замінити Яремчука. У найближчому резерві не бачу нікого, хто міг би на позиції центрфорварда проявити себе, з огляду на тактику Андрія Шевченка. Це велика втрата.

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Бесєдін, напевно, не зможе допомогти збірній протягом деякого часу через допінговий скандал. Є Євген Селезньов, який непогано грає в Туреччині, є Роман Зозуля, який виступає в Іспанії. Однак, навряд чи Шевченко буде їх залучати. Якщо Русин покаже себе у весняній частині за Динамо, можливо, його викличуть для перегляду. Важко прогнозувати, чи здатний він стати для початку гравцем основного складу киян", – розповів Шевчук у коментарі UA-football.

Нагадаємо, Бєсєдін ризикує пропустити 4 роки через провалений допінг-тест, а Яремчук вилетів на 2-3 місяці через травму ахілла.

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Назарій Русин Назарій Русин Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін Роман Яремчук Роман Яремчук Збірна України Роман Зозуля Роман Зозуля Євген Селезньов Євген Селезньов В'ячеслав Шевчук В'ячеслав Шевчук
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