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Шевчук выделил нескольких игроков, которые могут заменить Беседина и Яремчука в сборной Украины

14:50 190 Читати українською
Шевчук выделил нескольких игроков, которые могут заменить Беседина и Яремчука в сборной Украины
Андрей Шевченкоо / Сайт УАФ

Бывший защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук назвал кандидатов на проблемную позицию центрфорварда в команде Андрея Шевченко.

"Да, есть Мораес. Если в Шахтере он хорошо адаптирован, то в сборной есть некоторые сложности. Но со своим опытом он однозначно может заменить Яремчука. В ближайшем резерве не вижу никого, кто мог бы на позиции центрфорварда проявить себя, учитывая тактику Андрея Шевченко. Это большая потеря.

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Беседин, наверное, не сможет помочь сборной в течение некоторого времени из-за допингового скандала. Есть Евгений Селезнев, который неплохо играет в Турции, есть Роман Зозуля, который выступает в Испании. Однако, вряд ли Шевченко будет их привлекать. Если Русин покажет себя в весенней части за Динамо, возможно, его вызовут для просмотра. Трудно прогнозировать, способен ли он стать для начала игроком основного состава киевлян", – рассказал Шевчук в комментарии UA-football.

Напомним, Беседин рискует пропустить 4 года из-за проваленного допинг-теста, а Яремчук вылетел на 2-3 месяца из-за травмы ахилла.

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Назарий Русин Назарий Русин Артем Беседин Артем Беседин Роман Яремчук Роман Яремчук Сборная Украины Роман Зозуля Роман Зозуля Евгений Селезнев Евгений Селезнев Вячеслав Шевчук Вячеслав Шевчук
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