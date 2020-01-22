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Блохін сподівається, що збірна України знайде спільну мову з клубами УПЛ щодо календаря останніх турів

12:37 583 Читать на русском
Блохін сподівається, що збірна України знайде спільну мову з клубами УПЛ щодо календаря останніх турів
Олег Блохін / Фото прес-служби збірної України

Колишній головний тренер збірної України Олег Блохін поділився думками щодо можливої зміни календаря УПЛ заради кращої підготовки головної команди країни до Євро-2020.

"У процесі підготовки до таких відповідальним турнірів, безумовно, багато часу не буває. Тому стурбованість штабу збірної цілком зрозуміла.

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Однак, я думаю, що з клубами буде знайдена спільна мова. Адже це чемпіонат Європи! Нечасто ми туди потрапляємо. Зрештою, тут можуть перетинатися інтереси з двома клубами, в яких зосереджена основна маса збірників з УПЛ.

У мої часи по-різному було. Іноді нам йшли назустріч, іноді – ні. У кожного тренера свої завдання. Потрібно домовлятися, правильно розставляти пріоритети і розуміти, куди ми потрапили", – розповів Блохін в інтерв'ю Команда№1.

Нагадаємо, УПЛ розглядає варіант зі зміщенням останніх турів сезону 2019/20 через підготовку збірної України до Євро-2020.

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