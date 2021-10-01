"Буде дуже жорстка битва, аналогів якої в останні три роки не було. Шахтар програв попередній чемпіонат, а це дуже великий подразник. Прийшов новий тренер – Роберто Де Дзербі. Це людина з дуже сильним характером.

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У матчі за Суперкубок було багато єдиноборств, ми це бачили. Зрозуміло, що тут на кону стояв трофей, але гра чемпіонату дуже важлива, тому що як для Шахтаря, так і для Динамо чемпіонат України – це найважливіший турнір.

Однозначно, мотивація Динамо буде дуже велика. Все буде йти від Луческу, який заряджає футболістів. Звичайно, Містер захоче реабілітуватися після Баварії, складного матчу, який був програний за всіма параметрами. Я вважаю, що це був найгірший матч під керівництвом Луческу. Тому гра з Шахтарем буде дуже жорсткою. Очікую українського класико за всіма параметрами", – сказав Шевчук у коментарі Terrikon.

Нагадаємо, поєдинок між грандами українського футболу відбудеться вже у неділю, 3 жовтня. Початок зустрічі о 19:30.

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