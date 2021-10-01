Українські гранди зустрічаються в центральному поєдинку 10 туру УПЛ. Де дивитися матч Динамо – Шахтар і на якому каналі, підкаже "Футбол 24.

Матч чемпіонату України Динамо – Шахтар відбудеться 3 жовтня на НСК Олімпійський. Початок – о 19:30. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Динамо – Шахтар: де дивитися матч УПЛ

Традиційно домашні матчі киян можна дивитися наживо на кількох ресурсах. Поєдинок Динамо – Шахтар покаже телеканал 2+2, старт трансляції о 19:25. Також дивитися поєдинок буде можливість на клубному YouTube-каналі чинних чемпіонів України та на сторінках платформи FootballHub у соцмережах.

Нагадаємо, нещодавно команди зустрічалися в рамках матчу за Суперкубок України. Шахтар розгромно переміг. Однак в УПЛ наразі ситуація дещо інша – чинні чемпіони утримують лідерство. Щоправда, перевага Динамо над "гірниками" становить лише три пункти.

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