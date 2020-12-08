Колишній захисник Шахтаря В'ячеслав Шевчук вважає, що Дентінью важливий для "гірників" не лише через свої футбольні вміння.

"Що стосується Дентінью, я помітив одну важливу деталь, ще коли грав з ним у команді. Цей хлопець – ватажок для молодих бразильців. Він хороший сім'янин, професіонал і передає досвід, щоб вони не відволікалися на непотрібні справи.

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Я пам'ятаю, що коли він прийшов у Шахтар, серед всієї групи тих гравців Дентінью вважався найкращим футболістом. У нього дуже багато шанувальників у Бразилії, ми це відчули, коли приїжджали на збір.

У якийсь складний момент він не до кінця професійно ставився до своїх дій. Плюс, велика конкуренція серед співвітчизників. Десь він себе не проявив так, як потрібно було. Зараз він зрілий гравець, для Шахтаря він важливий. Вважаю, що його краще залишитити в команді. Навіть не перебуваючи на полі, він дає непогану енергетику команді. Дентінью завжди дає якість гри", – сказав Шевчук в ефірі Великого футболу.

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