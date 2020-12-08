"Что касается Дентиньо, я заметил одну важную деталь, еще когда играл с ним в команде. Этот парень – главарь для молодых бразильцев. Он хороший семьянин, профессионал и передает опыт, чтобы они не отвлекались на ненужные дела.

"Мне поступает много предложений": Дентиньо – о своем будущем в Шахтере

Я помню, что когда он пришел в Шахтер, среди всей группы тех игроков Дентиньо считался наилучшим футболистом. У него очень много поклонников в Бразилии, мы это почувствовали, когда приезжали на сбор.

В какой-то сложный момент он не до конца профессионально относился к своим обязанностям. Плюс, большая конкуренция среди соотечественников. Где-то он себя не проявил так, как нужно было. Сейчас он зрелый игрок, для Шахтера он важен. Считаю, что его лучше оставить в команде. Даже не находясь на поле, он дает неплохую энергетику команде. Дентиньо всегда дает качество игры", – сказал Шевчук в эфире Великого футбола.

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