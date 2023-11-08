Віце-президент Вереса В'ячеслав Шевчук оголосив про припинення співпраці з клубом. Про це пише прес-служба клубу.

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"В житті мені пощастило стати професійним футболістом і зробити успішну кар’єру. Виграти безліч трофеїв, грати за національну збірну та виводити головну команду країни на міжнародний турнір в якості капітана. Після закінчення ігрової кар’єри я отримав хорошу нагоду спробувати себе в якості тренера, як в Академії, так і дорослої команди. Пізніше я зустрів неймовірних людей у рівненському Вересі, зокрема, президента Івана Надєїна та інших молодих та амбітних керівників, завдяки яким я отримав хороший досвід в ролі клубного менеджера.

Два роки тому, потрапивши до народного клубу, я мав неймовірне прагнення долучити свій досвід та знання до розвитку юного колективу. За цей період, вважаю, багато що вдалося: укладений найбільший рекламний контракт з титульним спонсором, покращені умови побуту футболістів, реалізовані благодійні проєкти, сформована мережа професійного нетворкінгу, адже про Верес знають і говорять серед професіоналів нашої справи. Я з гордістю та честю представляв червоно-чорні кольори, бився за інтереси клубу до кінця, навіть вступаючи у конфронтації з друзями. Адже Верес був і є для мене моєю сім’єю, моїм домом.

Тим паче, знову приходить час рухатися вперед. Я залишаю посаду віцепрезидента Вереса» з метою подання своєї кандидатури на посаду голови Рівненської обласної асоціації футболу. Я хочу змінювати, я хочу реформувати, я хочу покращувати. Приносити футбол у всі куточки Рівненщини, відкривати нові майданчики, залучати дітей до занять футболом, власним прикладом прищеплювати любов до гри. Маленький хлопчик з Волині зумів підняти над головою кубки, чому би і хлопчикам з Рівненщини не творити нову історію українського футболу. Творити її разом, рухатися разом, і життя знову віддячить тим, хто чесно і натхненно віддається своїй справі", – цитує Шевчука сайт Вереса.

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