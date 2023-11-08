Вице-президент Вереса Вячеслав Шевчук объявил о прекращении сотрудничества с клубом. Об этом пишет пресс-служба клубу.

Ворскла назначила женщину тренером команды U-19 – легенда сборной Украины вошла в историю

"В жизни мне удалось стать профессиональным футболистом и сделать успешную карьеру. Выиграть множество трофеев, играть за национальную сборную и выводить главную команду страны на международный турнир в качестве капитана. После окончания игровой карьеры я получил хорошую возможность попробовать себя в качестве тренера , как в Академии, так и взрослой команды, позже я встретил невероятных людей в ровенском Вересе, в частности, президента Ивана Надеина и других молодых и амбициозных руководителей, благодаря которым я получил хороший опыт в роли клубного менеджера.

Два года назад, попав в народный клуб, у меня было невероятное стремление приобщить свой опыт и знания к развитию юного коллектива. За этот период, считаю, многое удалось: заключен наибольший рекламный контракт с титульным спонсором, улучшены условия быта футболистов, реализованы благотворительные проекты, сформирована сеть профессионального нетворкинга, ведь о Вересе знают и говорят среди профессионалов нашего дела. Я с гордостью и честью представлял красно-черные цвета, сражался за интересы клуба до конца, даже вступая в конфронтацию с друзьями. Верес ведь был и является для меня моей семьей, моим домом.

Тем более, что снова приходит время двигаться вперед. Я оставляю должность вице-президента «Вереса» с целью представления своей кандидатуры на должность председателя Ровенской областной ассоциации футбола. Я хочу менять, я хочу реформировать, я хочу улучшать. Приносить футбол во все уголки Ровенщины, открывать новые площадки, привлекать детей к занятиям футболом, собственным примером прививать любовь к игре. Маленький мальчик из Волыни сумел поднять над головой кубки, почему бы и мальчикам из Ровенщины не творить новую историю украинского футбола. Творить ее вместе, двигаться вместе, и жизнь снова отблагодарит тех, кто честно и вдохновенно отдается своему делу", – цитирует Шевчука сайт Вереса.

"Мог сломать тебя, как спичку": форвард из Франковска о беспомощных судьях, зрелищных Карпатах и команде спиртзавода