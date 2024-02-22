Зустріч відбулася з ініціативи новообраного керівника УАФ. У заході також узяли участь генеральний секретар УАФ Ігор Грищенко, голова Комітету професіонального футболу УАФ Олег Лужний, виконавчий директор УПЛ Євген Дикий та керівник UPL.TV Максим Радченко.

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Як повідомляє офіційний сайт УАФ, зустріч тримала майже дві години. На ній вдалося обговорити низку важливих питань: регламентних документів, підхід до складання календар змагань, арбітраж і шляхи його вдосконалення, а також укотре порушили питання про створення єдиного телепулу.

Також сторони приділили увагу ймовірного проведення турніру серед команд U-21. Утім, сторони не дійшли згоди, оскільки позиції "суттєво відрізняються".

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