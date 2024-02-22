VAR працюватиме на всіх матчах – призначення арбітрів на 18 тур УПЛ
Українська асоціація футболу оголосила імена рефері, які обслуговуватимуть поєдинки 18 туру УПЛ сезону 2023/24.
Весняна частина чемпіонату України стартує у п'ятницю, 23 лютого. Матчі 18-го туру пройдуть також 25 та 26 лютого. На всіх зустрічах працюватиме система VAR.
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23 лютого
ЛНЗ – Кривбас. Арбітр – Анастасія Романюк (Івано–Франківськ), арбітр ВАР – Олександр Омельченко (Слов'янськ)
25 лютого
Дніпро–1 – Минай. Арбітр – Олександр Каленов (Івано–Франківськ), арбітр ВАР – Дмитро Бондаренко (Одеса)
Верес – Колоc. Арбітр – Олександр Афанасьєв (Харків), арбітр ВАР – Юрій Іванов (Донецька область)
Металіст 1925 – Динамо. Арбітр – Віктор Копієвський (Кропивницький), арбітр ВАР – Олексій Деревинський (Хмельницький)
Рух – Полісся. Арбітр – Микола Балакін (Київська область), арбітр ВАР – Андрій Коваленко (Полтава)
26 лютого
Олександрія – Шахтар. Арбітр – Денис Шурман (Київська область), арбітр ВАР – Ігор Пасхал (Херсон)
Зоря – Ворскла. Арбітр – Олександр Шандор (Львів), арбітр ВАР – Дмитро Панчишин (Харків)
Оболонь – Чорноморець. Арбітр – Максим Козиряцький (Запоріжжя), арбітр ВАР – Роман Блавацький (Львів)
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