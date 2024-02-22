Встреча состоялась по инициативе новоизбранного руководителя УАФ. В мероприятии также приняли участие генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко, председатель Комитета профессионального футбола УАФ Олег Лужный, исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий и руководитель UPL.TV Максим Радченко.

VAR будет работать на всех матчах – назначение арбитров на 18 тур УПЛ

Как сообщает официальный сайт УАФ, встреча держала почти два часа. На ней удалось обсудить ряд важных вопросов: регламентных документов, подход к составлению календарь соревнований, арбитраж и пути его совершенствования, а также в который раз подняли вопрос о создании единого телепула.

Также стороны уделили внимание вероятному проведению турнира среди команд U-21. Впрочем, стороны не пришли к согласию, поскольку позиции "существенно отличаются".

Динамо завершило сборы уверенной победой над Шерифом – сильные фланги и прессинг Шовковского принесли результат