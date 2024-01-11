Шевченко знову змінює професію – кількість легенд на фото з українцем зашкалює
Андрій Шевченко бере участь у спортивному турнірі, який проходить в Шарджі.
В ОАЄ 9 січня розпочався спортивний турнір All-Star, в якому беруть легенди світового футболу. Андрій Шевченко також був запрошений взяти участь в змаганнях. Про це повідомляється в офіційних соцмережах World Padel Academy.
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Зірки футболу зіграли в падель, а також будуть змагатися в турнірі з гольфу та стрільби з лука. А 13 січня пройде футбольний матч всіх зірок.
Окрім Андрія Шевченка в турнірі беруть участь такі колишні гравці, як Франческо Тотті, Кларенс Зейєдорф, Крістіан Вієрі, Фабіо Каннаваро, Алессандро Костакурта, Діда, Луїджі Ді Б'яджо, Себастьян Фрей.
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