Андрій Шевченко бере участь у спортивному турнірі, який проходить в Шарджі.

В ОАЄ 9 січня розпочався спортивний турнір All-Star, в якому беруть легенди світового футболу. Андрій Шевченко також був запрошений взяти участь в змаганнях. Про це повідомляється в офіційних соцмережах World Padel Academy.

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Зірки футболу зіграли в падель, а також будуть змагатися в турнірі з гольфу та стрільби з лука. А 13 січня пройде футбольний матч всіх зірок.

Окрім Андрія Шевченка в турнірі беруть участь такі колишні гравці, як Франческо Тотті, Кларенс Зейєдорф, Крістіан Вієрі, Фабіо Каннаваро, Алессандро Костакурта, Діда, Луїджі Ді Б'яджо, Себастьян Фрей.

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