"Найголовніше – ставити собі цілі. Приходячи сюди, я поставив за мету залишитися в Серії А. Якщо ми залишимося – це буде цікавий проект. Генуя як місто, заслуговує на більше, ніж це було останніми роками. У команди не було стабільності.

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Тепер прийшла нова компанія, яка хоче тут розвивати футбол. Вони ставлять собі досить амбітні цілі на довгостроковий період. Тому проект мені був цікавим. Я розумію, що боротьба за виживання у Серії А – важкий турнір. У нас дуже багато травмованих гравців, незбалансований склад.

На нас чекає дуже багато складних матчів, але є час все виправити. Найголовніше – правильно розставити акценти. А ми їх уже розставили, знаємо, за що боремося, розуміємо, які ігри будуть важливішими. Нам потрібно перемагати наших прямих конкурентів", – сказав Шевченко в ефірі YouTube-каналу "Бомбардир".

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