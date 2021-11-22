"Я знав, що це буде дуже складний матч, нам не вистачало багатьох гравців, інші були не в найкращій формі. Думаю, що хлопці виклалися на всі сто, але в останні 10 хвилин у нас закінчилися сили. Я бачив зосередженість та організованість. На жаль, новини від лікарів невтішні – вони не зможуть нікого повернути наступного тижня. Але ми матимемо принаймні тиждень, щоб підготуватися до тренувань з тими, хто тут.

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Ставлення гравців було фантастичним, я побачив солідність та єдність, правильні переміщення та боротьбу за кожен м'яч. Чого нам не вистачало, так це того, як контролювати гру, і нам потрібно робити щось більше, особливо коли ми рухаємося вперед, оскільки ми могли б створити більше можливостей для гола.

Це початок, нам потрібно багато покращити, і ми це знали. Я думаю, що з урахуванням наявних у нашому розпорядженні гравців та їхніх характеристик, захист із трьох осіб – найкращий варіант, але ми побачимо це у майбутньому.

Бачу, що у Серії А є команди, які намагаються будувати гру через оборону, залучаючи голкіпера та контролюючи гру. Очевидно, що це не завжди може відбуватися із сильнішими командами. Я бачив багато хороших матчів від інших команд. У цьому плані Серія А сильно зросла", – сказав Шевченко в ефірі DAZN.

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