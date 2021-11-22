"Самое главное – ставить себе цели. Приходя сюда, я поставил цель остаться в Серии А. Если мы останемся – это будет интересный проект. Генуя как город заслуживает большего, чем это было в последние годы. У команды не было стабильности.

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Теперь пришла новая компания, желающая здесь развивать футбол. Они ставят для себя довольно амбициозные цели на длительный период. Потому проект мне был интересен. Я понимаю, что борьба за выживание в Серии А – тяжелый турнир. У нас очень много травмированных игроков, несбалансированный состав.

Нас ждет очень много сложных матчей, но есть время все исправить. Самое главное – правильно расставить акценты. А мы их уже расставили, знаем, за что боремся, понимаем, какие игры будут важнее. Нам нужно побеждать наших прямых конкурентов", – сказал Шевченко в эфире YouTube-канала "Бомбардир".

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