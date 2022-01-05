45-річний український фахівець здав негативний тест на коронавірус, повідомляє сайт Джанлуки Ді Марціо.

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Хворобу в Шевченка виявили ще 28 грудня, коли він перебував у Лондоні. Наставник "грифонів" провів 10 днів на ізоляції, а результати останнього тестування дозволили летіти в Італію.

Вочевидь, Андрій повернеться на тренерський місток у матчі 20-го туру Серії А проти Сассуоло, який запланований на 6 січня, початок о 17:30.

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