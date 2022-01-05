Мауро Тассотті, помічник Андрія Шевченка в Дженоа, поділився думками щодо прийдешнього поєдинку Серії А проти Сассуоло. Український фахівець через коронавірус не зміг бути присутнім на прес-конференції.

"Звісно, відсутність Андрія на тренуваннях викликала деякі складнощі. Також були логістичні проблеми з полями, довелося працювати на штучному газоні. Але потім повернулися до нашого тренувального центру. Тож було непросто, але Шевченко стежив за роботою щодня.

Шевченко сподівається повернутися до роботи з Дженоа в матчі проти Сассуоло

Ми вже не маємо права на помилку. Хотілося б побачити ту Дженоа, що проти Аталанти. Я сказав хлопцям, що цей матч має бути фундаментом, від нього треба відштовхнутися. Навіть у тій грі ми були трохи неорганізовані. Але билися, вболівальникам це сподобалося, вони аплодували.

Я б хотів, щоб Андрій завтра повернувся. Він потрібен команді. Але я готовий взяти на себе відповідальність.

У нас попереду важливі матчі з командами, які йдуть у другій частині таблиці. Ми можемо взяти очки та відібрати їх у конкурентів. Також треба сподіватися на деякі несподівані результати з сильними суперниками, як у Спеції минулого сезону. Маємо уникати помилок. Є команди, які звикли грати тричі на тиждень. Ми – ні.

Загалом ми з Андрієм відчуваємо відповідальність, розуміємо проблеми команди. Було непросто потрапити в таку ситуацію, де треба битися за виживання. Але тепер ми повністю розуміємо ситуацію, знаємо, що треба команді, що треба робити, аби врятувати її", – цитує Тассоті телеграм-канал Гранде Шева.

Нагадаємо, "грифони" досі перебувають у зоні вильоту на 18 сходинці, Сассуоло ж розташувався 13-м.

Реал забув вийти з відпустки, конкуренти відпускають Ман Сіті, презентація Миколенка на Гудісоні – огляд вікенду