Дженоа – Мілан – 0:3 – відео голів та огляд другої поразки Шевченка в Серії А
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Мілан розгромив Дженоа Андрія Шевченка у 15-му турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.
Жуніор Мессіас 45+2’
Жуніор Мессіас 61’
45+2’ Жуніор Мессіас
61’ Жуніор Мессіас
Златан Ібрагімовіч відкрив рахунок красивим прямим ударом зі штрафного. Дженоа намагалась створити проблеми "россонері", але підводила реалізація. Натомість у Мілана все було гаразд. Зокрема, Жуніор Мессіас забив до перерви і після.
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0:3 – Андрій Шевченко зазнав другої поразки у статусі тренера в Серії А, а його Дженоа так і залишилась на 18 місці, маючи 10 очок в активі. Мілан набрав 35 залікових балів та розташувався на другій сходинці турнірної таблиці.
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