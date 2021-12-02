Мілан розгромив Дженоа Андрія Шевченка у 15-му турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Златан Ібрагімовіч відкрив рахунок красивим прямим ударом зі штрафного. Дженоа намагалась створити проблеми "россонері", але підводила реалізація. Натомість у Мілана все було гаразд. Зокрема, Жуніор Мессіас забив до перерви і після.

Шевченко розгромно програв Мілану – краса від Златана, дубль унікального бразильця, Шеву підводить клас Дженоа

0:3 – Андрій Шевченко зазнав другої поразки у статусі тренера в Серії А, а його Дженоа так і залишилась на 18 місці, маючи 10 очок в активі. Мілан набрав 35 залікових балів та розташувався на другій сходинці турнірної таблиці.