"Это сложный момент, но мы его преодолеем. Хотя впереди очень непростой календарь – дерби, Ювентус, Лацио и Аталанта.

Дженоа – Милан – 0:3 – видео голов и обзор второго поражения Шевченко в Серии А

В матче с Миланом (0:3) мы пытались улучшить качество. Команда старалась, но нам не повезло. Дженоа тоже могла забить, но второй пропущенный гол стал для нас ударом. Ноль голов в трех матчах? Нужно чуть-чуть удачи, на этот раз голкипер Милана действовал очень хорошо. Давайте продолжим этот путь", – приводит слова Шевченка Pianeta Genoa.

Напомним, в первых трех матчах с Дженоа украинец набрал только очко и показал разницу голов 0:5. "Грифоны" идут в зоне вылета, но до спасительного места не хватает одного пункта.

Шевченко разгромно проиграл Милану – красота от Златана, дубль уникального бразильца, Шеву подводит класс Дженоа