Одразу дві українські легенди позмагались у нерідних для себе видах спорту.

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко, якого останнім часом сватали в Селтік, дійсно перебував у Шотландії, повідомляє "Футбол NEWS".

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Володар "Золотого м'яча" взяв участь у престижному турнірі з гольфу Alfred Dunhill Links Championship в Сент-Ендрюсі. Шевченко, разом з колишнім боксером Володимиром Кличком, представляли українських зірок-любителів. Обидва змагалися в різних дуетах з професійними гравцями.

Партнером футбольної легенди був італійський гольфіст Лоренцо Гальї, а екс-боксер виступав з німцем Максиміліаном Кіффером. На жаль, нагород українці не отримали: Кличко у підсумку посів 75 сходинку, а Шевченко фінішував у двадцятці найгірших (посівши 150 місце серед 168 дуетів).

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