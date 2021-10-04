Шотландський Селтік, за словами телеведучого Ігоря Циганика, не виходив на екс-керманича збірної України Андрія Шевченка з пропозицією очолити гранд.

"На цей момент жодні переговори не ведуться. Ніхто не пропонував Шевченку очолити Селтік.

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Там є тренер, якому довіряє власник клубу. І я думаю, що в нього ще будуть шанси виправити ту ситуацію, що нині склалася. Але я можу вас запевнити, що жодних перемовин між Селтіком і Шевченком зараз немає", – заявив журналіст у програмі Циганик LIVE.

Відзначимо, що "кельти" невдало стартували в сезоні 2021/22 під керівництвом Ангелоса Постекоглу. Селтік вилетів із кваліфікації Ліги чемпіонів, програв стартові матчі групового етапу Ліги Європи, а в чемпіонаті йде на 6-й сходинці.

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