Сразу две украинские легенды посоревновались в неродных для себя видах спорта.

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко, которого в последнее время сватали в Селтик, действительно находился в Шотландии, сообщает "Футбол NEWS".

Шевченко не вел переговоры с Селтиком, – журналист

Обладатель "Золотого мяча" принял участие в турнире по гольфу Alfred Dunhill Links Championship в Сент-Эндрюсе. Шевченко, вместе с бывшим боксером Владимиром Кличко, представляли украинских звезд-любителей. Оба соревновались в различных дуэтах с профессиональными игроками.

Партнером футбольной легенды был итальянский гольфист Лоренцо Гальи, а экс-боксер выступал с немцем Максимилианом Киффером. К сожалению, наград украинцы не получили: Кличко в итоге занял 75 место, а Шевченко финишировал в двадцатке худших (заняв 150 место среди 168 дуэтов).

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