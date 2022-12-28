Шевченко заразився коронавірусом – проблеми Дженоа на цьому не завершились
20:12 - Читать на русском
Головний тренер Дженоа Андрій Шевченко змушений ізолюватись від команди.
Андрій Шевченко здав позитивний тест на коронавірус, повідомляє офіційний сайт Дженоа.
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Також захворів на COVID-19 капітан команди Доменіко Крішіто. Інші представники команди отримали негативні тести, і вже завтра генуезці повернуться до тренувань. За відсутності Шеви "грифонами" керуватиме помічник українця Мауро Тассотті.
Наступний матч на Дженоа очікуватиме 6 січня проти Сассуоло. Після 18-ти турів Серії А команда Шевченка залишається у зоні вильоту.
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