Дженоа серйозно перебудується під час зимового трансферного вікна.

Андрій Шевченко передав керівництву Дженоа список гравців, які вже найближчим часом покинуть клуб, повідомляє Calciomercato.

Дженоа узгодила з Аталантою перехід Міранчука – росіянин може стати першим трансфером Шевченка

До шорт-листа увійшли одразу 5 гравців, серед яких: Стефано Сабеллі, Іван Радовановіч, Мохамед Салім Фарес, Маноло Портанова та Феліпе Кайседо. Боси "грифонів" зі свого боку пообцяли українському фахівцю значне підсилення.

Нагадаємо, перед Шевченком стоїть завдання зберегти Дженоа у Серії А. Після 19-ти турів команда українця розташувалась на 18-й сходинці.

Шевченко проти Маліновського: якісний антифутбол, катастрофічні цифри – український тренер без приводу для усмішок