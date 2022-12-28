Андрей Шевченко сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт Дженоа.

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Также заболел на COVID-19 капитан команды Доменико Кришито. Остальные представители команды получили отрицательные тесты, и уже завтра она вернется к тренировкам. В отсутствие Шевы "грифонами" будет руководить помощник украинца Мауро Тассотти.

Следующий матч на Дженоа будет ожидать 6 января против Сассуоло. После 18 туров Серии А команда Шевченко остается в зоне вылета.

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