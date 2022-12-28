Шевченко заразился коронавирусом – проблемы Дженоа на этом не завершились
20:14 - Читати українською
Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко вынужден изолироваться от команды.
Андрей Шевченко сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт Дженоа.
Шевченко планирует попрощаться сразу с 5-ю игроками Дженоа
Также заболел на COVID-19 капитан команды Доменико Кришито. Остальные представители команды получили отрицательные тесты, и уже завтра она вернется к тренировкам. В отсутствие Шевы "грифонами" будет руководить помощник украинца Мауро Тассотти.
Следующий матч на Дженоа будет ожидать 6 января против Сассуоло. После 18 туров Серии А команда Шевченко остается в зоне вылета.
Приреченість Шевченка як вирок для Серії А – Італія тотально пасе задніх у рейтингу найгірших команд топ-чемпіонатів
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter