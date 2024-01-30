Сьогодні, 30 січня, в столичному Будинку футболу відбулося перше засідання щодо створення Асамблеї регіонів, інформує прес-служба УАФ. Це особиста ініціатива Шевченка, який виголосив її під час нещодавнього конгресу асоціації. Пізніше Виконком УАФ підтримав цю пропозицію.

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У засіданні робочої групи взяли участь сам президент УАФ, перший віцепрезидент Павло Бойчук, віцепрезидент Олександр Шевченко, генеральний секретар Ігор Грищенко та представники регіональних асоціацій. Учасники зустрічі внесли свої пропозиції щодо функціонування асамблеї, вислухали думки представників регіонів щодо моделі управління та обрали робочу групу для створення положення про цей новий робочий орган УАФ. Положення буде розіслано всім учасникам для затвердження, після чого його розгляне Виконком УАФ. Потому відбудеться перше засідання нового органу вже згідно із затвердженим положенням, на якому буде обрано керівництво та розпочнеться безпосередня діяльність Асамблеї регіонів.

"Асамблея регіонів має стати платформою для комунікації обласних асоціацій та УАФ і готуватиме для подальшого затвердження виконкомом пропозиції з питань, що стосуються розвитку футболу в регіонах", – пояснив свою позицію Андрій Шевченко.

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