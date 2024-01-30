Сегодня, 30 января, в столичном Доме футбола состоялось первое заседание по созданию Ассамблеи регионов, сообщает пресс-служба УАФ. Это личная инициатива Шевченко, который произнес ее во время недавнего конгресса ассоциации. Позже Исполком УАФ поддержал это предложение.

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В заседании рабочей группы приняли участие сам президент УАФ, первый вице-президент Павел Бойчук, вице-президент Александр Шевченко, генеральный секретарь Игорь Грищенко и представители региональных ассоциаций. Участники встречи внесли свои предложения по функционированию ассамблеи, выслушали мнения представителей регионов о модели управления и избрали рабочую группу для создания положения об этом новом рабочем органе УАФ. Положение будет разослано всем участникам для утверждения, после чего будет рассмотрено Исполкомом УАФ. Затем состоится первое заседание нового органа уже согласно утвержденному положению, на котором будет избрано руководство и начнется непосредственная деятельность Ассамблеи регионов.

"Ассамблея регионов должна стать платформой для коммуникации областных ассоциаций и УАФ и будет готовить для дальнейшего утверждения исполкомом предложения по вопросам, касающимся развития футбола в регионах", – объяснил свою позицию Андрей Шевченко.

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