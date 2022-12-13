Андрій Шевченко ще сам не підтвердив намір боротися за крісло президента УАФ, але вже з'являються перші чутки про його ймовірних соратників.

"Цікава інформація про команду Шевченка. Один з арбітрів – 39-річний рефері Микола Кривоносов – зараз активно опрацьовує інших суддів, які мають вплив в регіональних асоціаціях. Кажуть, саме його збираються зробити віце-президентом нової УАФ, який буде курувати суддівський корпус.

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Кривоносов відомий двома скандалами. Свого часу він не зміг отримати статус ФІФА, заваливши екзамен з англійської. А на початку минулого року Кривоносов працював четвертим арбітром на матчі Львів – Колос і змусив головного рефері дати жовту тодішньому тренеру львів'ян Віталію Шумському. Після гри Шумський заявив, що Кривоносов таким чином відреагував на… вимогу тренера розмовляти українською", – повідомив журналіст і ведучий проекту KDK Сергій Болотніков.

Нагадаємо, Шевченко залишається без роботи із січня 2022 року, коли Дженоа звільнила його з посади головного тренера. Володар "Золотого м'яча-2004" активно допомагає Україні на інформаційному фронті і наразі публічно не розкривав своїх планів щодо повернення у футбол. Втім, саме його вважають одним з головних кандидатів на заміну чинному очільнику УАФ Андрію Павелку, який опинився під слідством у справі про розкрадання бюджетних коштів.

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