"Проти Павелка підняли старі кримінальні справи. Схоже, був розрахунок, що він злякається і взагалі втече з країни. Або, принаймні, сам покине УАФ в обмін на те, що його не посадять.

Наразі цей план не спрацьовує. Павелко не здається. Він робить ставку на захист УЄФА. І, кажуть, в УЄФА справді вписались за нього, неофіційно пригрозивши Шевченку, що Україну можуть виключити з союзу, якщо будуть серйозні порушення при спробі змінити владу. А це означає дискваліфікацію клубів з єврокубків і збірної з відбору на Євро-2024.

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Я в такий сценарій не вірю – треба бути самогубцем, щоб зараз виключити Україну з УЄФА. Але формальні підстави для паніки є. ФІФА і УЄФА, як відомо, не люблять втручання держави в футбольні процеси. УАФ цим користується, тикаючи пальцем на заборону Печерського суду проводити вибори президента УАФ і тиск обласних адміністрацій на регіональні футбольні асоціації, які можуть стати ініціатором зміни влади в Будинку футболу. Хоча останнє ще треба довести.

Але головне питання – бюрократичне. УАФ мала провести вибори президента ще на початку цього року. Через війну плановий конгрес перенесли до закінчення воєнного стану. Як тільки це станеться, Павелка мають переобрати – це проста формальність, бо всі передвиборні процедури вже завершені, нові кандидати не можуть висунутись.

Щоб завадити переобранню, потрібно провести не звичайний, а позачерговий конгрес. Опоненти Павелка намагались це зробити – Запорізька асоціація дійсно висунула Шевченка в президенти і пропонувала скликати для цього позачерговий конгрес 20 грудня. В УАФ наполягають, що це порушення всіх можливих статутів. І саме це начебто може стати останнім аргументом для УЄФА.

Подейкують, команда Шевченка зрозуміла, що такі методи виглядають брудно і ризиковано, тому дала задню. Джерела переконують, що 20 грудня нічого не буде. А коли буде і що саме – наразі невідомо. Схоже, війна на паузі. Йде "перегрупування сил", якщо продовжувати говорити військовою термінологією.

Підтвердження чуток, що Павелко шантажує Офіс президента заявкою на ЧС-2030, я поки не знайшов. Можу легко в це повірити. Але не можу зрозуміти, в чому суть шантажу. Офіційно заявка ще не подана. Тому можна спокійно це зробити вже після зміни влади в Будинку футболу. Участь України в тендері за ЧС-2030 – це політичне рішення глобального масштабу, яке продиктоване війною і нинішнім статусом нашої країні в світі, а не персоною Павелка", – написав Болотніков у Telegram-каналі KDK.

Нагадаємо, нещодавно Запорізька обласна асоціація футболу офіційно висунула Андрія Шевченка кандидатом на посаду президента УАФ. Коли саме відбудуться вибори, поки невідомо.