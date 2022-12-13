Андрей Шевченко еще сам не подтвердил намерение бороться за кресло президента УАФ, но уже появляются первые слухи о его вероятных соратниках.

"Интересная информация о команде Шевченко. Один из арбитров – 39-летний рефери Николай Кривоносов – сейчас активно обрабатывает других судей, оказывающих влияние в региональных ассоциациях. Говорят, именно его собираются сделать вице-президентом нового УАФ, который будет курировать судейский корпус.

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Кривоносов известен двумя скандалами. В свое время он не смог получить статус ФИФА, завалив экзамен по английскому. А в начале прошлого года Кривоносов работал четвертым арбитром на матче Львов – Колос и заставил главного рефери дать желтую тогдашнему тренеру львовян Виталию Шумскому. После игры Шумский заявил, что Кривоносов таким образом отреагировал на… требование тренера разговаривать на украинском", – сообщил журналист и ведущий проекта KDK Сергей Болотников.

Напомним, Шевченко остается без работы с января 2022 года, когда Дженоа уволила его с должности главного тренера. Обладатель "Золотого мяча-2004" активно помогает Украине на информационном фронте и пока публично не раскрывал своих планов по возвращению в футбол. Впрочем, именно его считают одним из главных кандидатов на замену действующему главе УАФ Андрею Павелко, который оказался под следствием по делу о хищении бюджетных средств.

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