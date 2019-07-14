Шевченко запевнив, що Мальдіні та Бобан повернуть Мілан в еліту європейського футболу

Головний тренер збірної України та колишній гравець Мілана Андрій Шевченко оцінив перспективи "россонері" у наступному сезоні.

"Думаю, що нове керівництво робить правильні речі – наприклад, проект нового стадіону. Ми всі будемо сумувати за Сан Сіро, він приголомшливий. Але сучасний стадіон потрібен. Це важливий крок до економічної стабільності клубу.

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Менталітет Мілана не змінився. Мальдіні і Бобан це гарантують. У них все вийде, Паоло зростає як функціонер. Від клубу багато чого чекають, і я думаю, що Паоло і Звонімір повернуть клуб туди, де він звик бути.

Виключення з єврокубків? Я розумію, але думаю, що клуб зробив логічний вибір. Це важливо для майбутнього. Я налаштований оптимістично, бачу ентузіазм керівництва. Італійському футболу потрібен Мілан. Зараз італійський футбол зростає, Кріштіану Роналду допоміг повернути до нього інтерес.

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Гаттузо зробив все, що міг. Він виріс разом з командою. У нього великі перспективи. У Марко Джампаоло цікаві ідеї. Це тренер, який може досягти великих результатів завдяки грі. Думаю, це хороший вибір

Мені здається, зараз у Мілані все дуже прозоро і зрозуміло. Я радий за Паоло, Звоніміра і за сина Паоло, якого викликали в першу команду", – цитує Шевченка La Gazzetta dello Sport.

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