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Шевченко заверил, что Мальдини и Бобан вернут Милан в элиту европейского футбола

12:24 132 Читати українською
Шевченко заверил, что Мальдини и Бобан вернут Милан в элиту европейского футбола
Андрей Шевченко и Паоло Мальдини / соцсети

Главный тренер сборной Украины и бывший игрок Милана Андрей Шевченко оценил перспективы "россонери" в следующем сезоне.

"Думаю, что новое руководство делает правильные вещи – например, проект нового стадиона. Мы все будем скучать по Сан Сиро, он потрясающий. Но современный стадион нужен. Это важный шаг к экономической стабильности клуба.

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Менталитет Милана не изменился. Мальдини и Бобан это гарантируют. У них все получится, Паоло растет как функционер. От клуба многого ждут, и я думаю, что Паоло и Звонимир вернут клуб туда, где он привык быть.

Исключение из еврокубков? Я понимаю, но думаю, что клуб сделал логичный выбор. Это важно для будущего. Я настроен оптимистично, вижу энтузиазм руководства. Итальянскому футболу нужен Милан. Сейчас итальянский футбол растет, Криштиану Роналду помог вернуть к нему интерес.

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Гаттузо сделал все, что мог. Он вырос вместе с командой. У него большие перспективы. У Марко Джампаоло интересные идеи. Это тренер, который может достичь больших результатов благодаря игре. Думаю, это хороший выбор

Мне кажется, сейчас в Милане все очень прозрачно и понятно. Я рад за Паоло, Звонимира и сына Паоло, которого вызвали в первую команду", – цитирует Шевченко La Gazzetta dello Sport.

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Теги
Италия Андрей Шевченко Андрей Шевченко Милан Милан Паоло Мальдини Марко Джампаоло Марко Джампаоло Звонимир Бобан
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